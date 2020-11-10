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رياضة

شوقي غريب: مباراة كوريا الجنوبية فرصة لظهور وجوه جديدة بالمنتخب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:24 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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حسام الحارتي
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أهمية مباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل الوديتين، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي الإعدادي لأولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف شوقي غريب، أن مباراة كوريا فرصة لظهور وجوه جديده لم تشارك في بطولة الأمم الافريقية الاخيره والتي توج المنتخب بلقبها. 

ووجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم ويساند الفريق بقوة من أجل تحقيق نتيجة طيبة في الأولمبياد، وكذلك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لدورهم في تنفيذ برنامج قوي للفريق يتناسب مع طموحات الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته القوية استعدادا للقاء كوريا الودي الخميس المقبل، وبدأ أمس بمحاضرة فنية في الثانية عشر ظهرا، أكد خلالها شوقي غريب المدير الفني أهمية المباريات الودية التي سيلعبها الفريق، خاصة وأنها أمام منتخبات من التصنيف الأول مع شرح كامل لطريقة اللعب ودور كل لاعب داخل الملعب.

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