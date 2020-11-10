أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

تحتفل الفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثله عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.
بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.
تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.
وتزوجت هدى رمزي، من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الاهلي وانفصل عنها.