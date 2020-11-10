أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثله

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.



