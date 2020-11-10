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رياضة

قبل الرحيل إلى أكسا.. كلوب يظهر في ميلوود لآخر مرة.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:18 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
ظهر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لآخر مرة في مليوود مقر تدريب نادي ليفربول، قبل الانتقال إلى المركز الجديد "أكسا".


ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا لظهور يورجن يورجن كلوب الأخير في مكتبه بمقر تدريبات ميلوود، قبل الرحيل إلي مقر تدريبات الفريق الجديد.


ومن المقرر أن ينتقل تدريب فريق ليفربول على ملعب أكسا الجديد لأول مرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.


يذكر أن نادي ليفربول اتخذ مركز ميلوود مقرا لتدريبات الفريق، لمدة تزيد على 70 عاما.


ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 17 نقطة.
قبل الرحيل إلى أكسا.. كلوب يظهر في ميلوود لآخر مرة.. صور
قبل الرحيل إلى أكسا.. كلوب يظهر في ميلوود لآخر مرة.. صور
قبل الرحيل إلى أكسا.. كلوب يظهر في ميلوود لآخر مرة.. صور
قبل الرحيل إلى أكسا.. كلوب يظهر في ميلوود لآخر مرة.. صور

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