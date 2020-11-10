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حوادث

ضبط 3 طن لحوم الفاسدة داخل مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالقاهرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان "مقطعات لحوم – لحم مفروم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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