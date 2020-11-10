تحرير 433 محضرا تموينيا وضبط معمل ألبان ومخازن أسمدة دون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط معمل ألبان بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها "غش تجارى" واستخدام سولار واسطوانات غاز سعة 25 كجم فى غير الغرض المخصص له بإجمالى مضبوطات ما يقرب من 10 أطنان مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى.





كما تم ضبط مصنع حلل ألمونيوم بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 2 مخرطة يدوية الصنع و2 ماكينة سنفرة وماكينة تخريم و500 كجم ألمونيوم خام غير مشكل و1000 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى.





وتم ضبط منحل عسل يعمل بدون ترخيص بإجمالى مضبوطات ما يزيد عن 10 أطنان مسلتزمات إنتاج، وتم التحفظ على 2 طن سكر و36 ماكينة ألوان صناعية وماكينة لخلط وتعبئة مغذيات النحل وكذا 2000 برطمان بلاستيك فارغ لتعبئة المنتج النهائى.





وأكد الرائد أيمن عبد الرحمن رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية أنه تم تحرير (433) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 22 وحتى 31 أكتوبر 2020، ومن أهمها تحرير (157) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (47) قضية عدم وجود شهادة صحية ، (9) عدم وجود سجل تجارى (محلات تجارية)، (30) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، (59) قضية عدم تواجد المدير المسئول (مخابز بلدية)، (62) قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، وكذا (33) قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز) و(10) محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن.





ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير (5) محاضر لإدارة مخازن ومحلات أعلاف وحبوب وأسمدة زراعية بدون ترخيص وحيازة أسمدة زراعية وأعلاف بدون مستندات أو فواتير داله على مصدرها ومدعمة من قبل الدولة محظور تداولها والاتجار فيها خارج الجمعيات الزراعية لاعادة بيعها بالسوق السوداء

وضبط 14.650 طن سماد زراعى و7 أطنان أعلاف دواجن وردة و4 أطنان نخالة خشنة.





كما تم تحرير (2) محضر لادارة ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة تعمل بدون ترخيص وضبط ما يقرب من 654 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فيما تم تحرير محضر ضد إدارة معمل مخلل بدون ترخيص والتحفظ على ما يزيد عن 13 طن مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتم تحرير محضر لمخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 4 أطنان دقيق فاخر وطن و600 كجم مكرونة ، كما تم تحرير (6) محاضر لعرض وبيع مواد غذائية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وبدون مستندات وضبط ما يقرب من 6.500 طن مكرونة و5 أطنان سكر و3 أطنان أرز و4 أطنان دقيق فاخر، وكذا تحرير (2) محضر مخابز الأول ضد مخبز أفرنجى بدون ترخيص واستخدام دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط 500 كجم دقيق فاخر بدون مستندات والأخر ضد مخبز بلدى وضبط 800كجم دقيق بلدى لإعادة بيعه فى السوق السوداء.



