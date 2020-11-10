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رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. حسين الشحات ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا لنهائي إفريقيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وانتظم الشحات في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي بالنادي على جاهزية الشحات قبل انطلاق المران، وشارك في تدريبات اليوم لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات أبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر أقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية الأخرى.

فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأدى «الشيخ» جلسة في «الجيم» ثم خاض تدريبات منفردة على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

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