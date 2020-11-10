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توك شو

أمل البشرية.. هل ينقذ لقاح فايزر العالم من شبح كورونا؟

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:05 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا عن لقاح فايزر الأمريكية لفيروس كورونا الذي أعلنت إنتاجه أمس، الإثنين.

وأوضح التقرير، أن شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، أعلنتا نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "كوفيد 19"، مشيرتين إلى أنه أثبت فاعلية بنسبة 90%.

ولفت التقرير، إلى أن شركة فايزر تسعى إلى الحصول على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية نهاية الشهر الجاري، وتتوقع إنتاج 50 مليون جرعة قبل نهاية عام 2020، وأن يصل العدد لـ 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وأضاف التقرير، أنه سيتم البدء بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، ورغم الإنجاز العلمي بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، إلا أن السلطات الصحية تحذر من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية وضرورة اتباع كل الإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الوقت الحالي .

وأوضح التقرير، أن البيانات التي أعلنتها فايزر عن لقاح كورونا إيجابية ولكنها مازالت أولية، ولم يصل الباحثون إلى المدة التي تستغرقها المناعة التي يوفرها اللقاح.

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