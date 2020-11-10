الكنيسة تحتفل بالذكرى الثامنة لإلباس البابا تواضروس "الإسكيم المقدس"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالذكرى الثامنة لإتمام طقس رهباني أصيل لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وهو طقس ارتدائه "الإسكيم الرهباني الكبير"، يوم السبت ١٠ نوفمبر ٢٠١٢ قبل تنصيبه بطريركًا بأيامٍ قليلة.





وأول من ارتدى الإسكيم هو أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس من قبل الملاك وهو عبارة عن حزام جلدي يلف حول الجسم به ١٢ صليب، كإشارة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الروح، النسك.





وألبس قداسة البابا تواضروس الإسكيم المقدس عقب ظهور القرعة الهيكلية التي اختارته ليصبح البطريرك الـ ١١٨ وذلك ليكون له أحقية إتمام الطقس ذاته لمن يستحق من الآباء الرهبان.





ويلزم للراهب لابس الإسكيم الكبير أن يؤدي صلوات وممارسات نسكية يوميًا أكثر مما يمارسه الراهب العادي.





ويوجد في الحياة الرهبانية نوعين من الإسكيم، الإسكيم الصغير وهو حزام يلف حول الوسط، ويلبسه جميع الرهبان عند رهبنتهم. والإسكيم الكبير.



