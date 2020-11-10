AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم إعلانه الحرب عليه .. أردوغان يتراجع أمام بايدن ويهنئه بالفوز على ترامب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة تهنئة "مفاجئة" للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على حساب المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب "أناضول"، قال أردوغان موجها حديثه إلى بايدن:"واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".

وأضاف:" التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إن تركيا لن تقدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلا بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.

وكان - قبل تصريحات أردوغان- ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترات عديدة خلال رئاسة بايدن، الذي تعهد بدعم المعارضة التركية لحين إسقاط أردوغان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التقاء تظاهرة لأنصار ترامب وأخرى لمؤيدي بايدن في فرجينيا.. فيديو

نيكولاس مادورو .. رد فعل عدو ترامب اللدود بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا

رغم زعمه بأنه الرئيس.. زعماء العالم بتجاهلون ترامب ويهنئون بايدن

فوكس نيوز: ترامب سيسلم السلطة بلطف لـ بايدن

إعادة رأس تمثال الحرية.. موقع ألماني يحتفل بفوز بايدن بطريقة غريبة

بعد فوزه برئاسة أمريكا .. رئيس كوريا الجنوبية يبعث رسالة تهنئة لـ بايدن

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان.. مساء اليوم

تخفيض سعر أرخص عربية في مصر زوتي zotye z100 موديل 2020 .. صور

محمد صلاح يتغزل في شوارع القاهرة.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد معتدل بجميع الأنحاء وأمطار بوجه بحري والسواحل.. والقاهرة 24 درجة

عروس تمنع ابن شقيقتها المصاب بالتوحد من حضور حفل الزفاف.. تعرف على السبب

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة .. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام داخل السيارة

الموجة الثالثة من كورونا.. هل تصل مصر أم سينهي لقاح فايزر الوباء؟

رد فعل مؤلم لمسنة بعد منعها من معانقة ابنتها بسبب كورونا.. فيديو