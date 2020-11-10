بعد منتج فايزر .. شعبة الأدوية: مصر ستمتلك لقاح كورونا في يونيو 2021

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن لقاح فايزر واعد وحقق أعلى نسبة، شفاء، مضيفا أنه هذا الأمر يجعله في مقدمة اهتمام الجميع حتى اللحظة للتعامل مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.





وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايزر ضد كورونا هو الأعلى مأمونية والأكثر فعالية، لافتا إلى أن شركة فاكسيرا تستعد لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.





وتابع الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية أن مصر لديها خيارات كثيرة للحصول على لقاحات كورونا، مؤكدا أن مصر سيكون لديها لقاح كورونا في يونيو 2021.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور على عوف ، إلى أن مصر لديها مخزون لبرتوكول علاج كورونا لمدة 6 أشهر.



