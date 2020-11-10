مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: الأعداد زادت .. وحدة الأعراض أقل من موجة شهر مارس وأبريل

وأكد مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن حدة الأعراض أقل من موجة شهر مارس وأبريل مع زيادة الأعداد من المصابين.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني، استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.



