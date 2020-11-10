مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: الأعداد زادت .. وحدة الأعراض أقل من موجة شهر مارس وأبريل

قال الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا :
فيلم "مصر بعيوننا" رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل
وأكد مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن حدة الأعراض أقل من موجة شهر مارس وأبريل مع زيادة الأعداد من المصابين.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني، استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.
المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.