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مرأة

مفاجأة لمرضى السكر والضغط.. احرص على تناول هذه الفاكهة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:54 م
مفاجئة لمرضي السكر
مفاجئة لمرضي السكر والضغط احرص على تناول هذه الفاكهة
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أسماء عبد الحفيظ

تنتشر فى فصل الشتاء فاكهة شتوية، تساعد فى تنظيم السكر والضغط، وهى بمثابة مفاجأة لمرضى السكر والضغط.


وفقا لما نشره موقع هيلثي ان فاكهة الكاكا، ضرورية لحركات الأمعاء الجيدة وتنظيم السكر والضغط، فأولئك الذين يعانون من مرض السكري معرضون للرغبة الشديدة في الجوع.


وهذا في كثير من الأحيان. كونها غنية بالألياف ، يمكن لمرضى السكر أن يستمتعوا بهذه الفاكهة للحد من مستويات الجوع، ومن المعروف أيضًا أن الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم.


وأضاف الموقع ان فاكهة الكاكا جيدة لارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم بشكل مفرط في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم، من المعروف أن البرسيمون وهى فاكهة الكاكا تحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم، وبالتالي ، يمكن استخدامها كجزء من نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم مصمم لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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