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وزير التربية والتعليم: إغلاق الفصل في حال ظهور أي حالة مصابة بكورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:01 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أنه سيتم إغلاق الفصل في حال ظهور أي حالة مصابة بكورونا.


وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم وضع نظام جديد لتحديد العلاقة بين ولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة والدولية.


وأكمل أن الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسي الحالي.


وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى توفير منصات الكترونية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، متابعا أن الدولة تهتم بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلباتهم بالمدارس.


وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك أشخاصا يسعون إلى إثارة البلبلة.

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