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تعليم

طلاب سعوديون يحققون 21 مركزا فى الأولمبياد العالمية للروبوتات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:33 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا
حقق طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية  تحديدًا منطقة تعليم الرياض 21 مركزًا متقدمًا في تصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت WRO)) الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة ونفذ هذا العام عن بعد، وتأهلت له 8 فرق عالميا.

وحصلت مدرسة التعلم الذكي الأهلية على المركز الأول في الفئة العادية "ثانوي" والثالث في الفئة المفتوحة "متوسط - مناخ"، بينما حققت مدرسة شروق المعرفة النموذجية المركز الأول في الفئة العادية "متوسط" والأول في الفئة المفتوحة "ثانوي - طبي" والثاني في الفئة العادية "ثانوي"، وحصلت مدارس الأرقم الأهلية على المركز الأول في الفئة المفتوحة "متوسط - طبي" والثاني في الفئة المفتوحة "متوسط - مناخ"، وحصدت مدارس الرواد - إشبيليا المركز الثالث في الفئة المفتوحة "ثانوي - طبي"، وحصلت مدارس الرواد - الأندلس المركز الثاني في الفئة المفتوحة "ابتدائي - طبي"، وبذلك تتأهل أربعة فرق منها على مستوى العالم.

من جهة أخرى، حصدت طالبات تعليم الرياض نتائج متقدمة في تصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت WRO، تأهل منها أربع فرق على مستوى العالم، ففي الفئة المعتادة "ابتدائي - صفوف عليا" حققت مدارس المتقدمة للتعلم الذكي - شمال المركز الأول ومدارس التربية النموذجية - الروابي المركز الثاني، وفي الفئة المعتادة "متوسط" حققت مدارس أجيال الحضارة - النهضة المركز الأول، وحصدت مدارس الرواد الأهلية - جنوب المركز الثاني في الفئة المفتوحة - مناخ "ثانوي".

كما حققت مدارس الرواد الأهلية - النهضة والشمال المركز الثاني والثالث في الفئة المفتوحة دعم طبي "ثانوي" ودعم طبي "ابتدائي" الفئة المفتوحة "ثانوي - مناخ"، بينما حصدت مدارس شروق المعرفة - النهضة المركز الأول في الفئة المفتوحة "دعم طبي - ثانوي"، ومدرسة سمية بنت الخياط - الشفا المركز الثالث في الفئة نفسها، وجاءت مدارس جامعة الأميرة نورة في المركز الثاني في الفئة الافتراضية "متوسط"، وفي الفئة المعتادة "صفوف دنيا ابتدائي" حققت مدارس التربية الأهلية - شمال المركز الثاني.

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