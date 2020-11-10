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رياضة

هيثم فاروق مهنئًا أحمد فتحي بعيد ميلاده: جوكر الكرة المصرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:41 م
هيثم فاروق وأحمد
هيثم فاروق وأحمد فتحي
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محمد بدران
هنأ هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق، زميله الجوكر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.


وكتب هيثم فاروق عبر صفحته علي موقع "تويتر" قائلًا: "‏‏‏‏في نوفمبر من عام 2002 احتفلنا سويآ بعيد ميلاده الـ 18 عندما لعبنا في صفوف الاسماعيلي واليوم يكمل عامه ال36.جوكر الكرة المصرية وصاحب الانجازات العديدة أحمد فتحي .كل عام وانت بألف خير"


ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.



الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

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