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أخبار العالم

إصابات كورونا في تركيا تلامس الـ 400 ألف حالة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:55 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة و2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي.


وقالت الصحة التركية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا ارتفع إلى 399,360 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11,059 حالة وفاة.


وأوضحت الصحة التركية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.


ودعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.


وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.


وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حدا لجائحة كورونا".


وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".


وأعلنت شركة فايزر الألمانية، أمس الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمالا في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.

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