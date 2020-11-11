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السياحة والآثار: نتابع تطبيق ضوابط كورونا بكل المنشآت السياحية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
خالد العناني
خالد العناني
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هاني حسين
قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن خطة الوزارة لدعم قطاع السياحة مستمرة ويتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وأضافت سها بهجت في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك رقابة شديدة من فرق الرقابة والمتابعة من الوزارة، مضيفة:" استمرار إجراء مسحات كورونا للقادمين من الخارج في المدن السياحية".

وتابعت سها بهجت: "هناك تشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأكملت سها بهجت:" هناك خطة الحفاظ على العمالة وكيفية دعمهم في ظل أزمة جائحة كورونا وقطاع السياحة من أكبر القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا".

وتابعت سها بهجت: "الدولة تحاول التعرف على مشاكل قطاع السياحة كي تكون جاهزة لتقديم الدعم لهم"، مضيفة: "خطة الوزارة في افتتاحات المشروعات التنموية الخاصة بقطاع الآثار والسياحة مستمرة على الرغم من ظروف فيروس كورونا".

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