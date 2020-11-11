مبعوث بريطاني يؤكد تطلع بلاده لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع السودان

عَّبر المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبيرت فيرويذر، عن تطلع المملكة المتحدة لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع السودان؛ لتعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.





والتقى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبيرت فيرويذر، الذي أشاد بالتطورات الإيجابية الضخمة للوضع السياسي في السودان وجهود حكومة الفترة الانتقالية في إحلال السلام والاستقرار.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المبعوث البريطاني رحب بتطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، وقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما سيجنيه السودان من منافع، وأولها الاستفادة من برنامج مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "الهيبيك".





من جهته، تحدث وزير الخارجية السوداني، عن التحديات التي تواجه السودان والوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا وضعف الموارد المعينة على احتواء الجائحة، معبرا عن تطلع السودان إلى دعم ومساندة المملكة المتحدة في هذا المجال.





كما ناقش اللقاء خروج بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" بنهاية العام الجاري، حيث أوضح المبعوث أن بلاده تؤيد حكومة الفترة الانتقالية وتثق في مقدرتها على إدارة الأوضاع في دارفور بعد خروج البعثة.





وتناول الاجتماع كذلك القضايا الحدودية والأوضاع في دولة جنوب السودان والأمن الإقليمي، خاصة تصاعد الأوضاع الأمنية في إثيوبيا، ودور منظمة الايجاد والمجتمع الدولي في حل النزاع.