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رياضة

كبرت ماشاء الله.. شاهد كيف تغيرت ملامح مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ مكة محمد صلاح  في حفل زفاف عمها نصر صلاح، وظهرت مكة في الصورة بملامح مختلفة وسن أكبر. 

وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه. 

وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.

ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

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