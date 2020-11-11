أين ستذهب أموال التصالح؟ التنمية المحلية ترد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: إن هناك تضافرا لجهود وزارة التنمية ووزارة الري، وهذا من خلال عمل بروتوكول فيما يتعلق بتبطين الترع ورفع المخلفات الموجودة فيها، وتم رصد وإقرار تبطين 7 آلاف كيلو من الترع في الموازنة الحالية.





وتابع خالد قاسم، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذا التبطين سيحافظ على ثوراتنا المائية بحيث لا يحدث لها تسرب وبالتالي نطيل زمن استخدام الماء لتغطية مياه الزراعة والشرب.





وأوضح أن الأموال التي حصلت من قبل قانون التصالح في مخالفات البناء والأراضي، موزع منها 25% للإسكان الاجتماعي، و39% لمشروعات تزويد القدرات الذاتية للمحافظات للتعجيل بالخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة.





وأشار إلى أن الباقي سيحول الي الخزانة العامة للدولة لخدمة التعليم والصحة، معقبا: "الفلوس ديه من المواطن للمواطن"، لافتا إلى أن هناك استمرار في انهاء ملف قانون التصالح، الي جانب استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية، منوها أنه خلال الـ3 اشهر الماضية تقدم 2 مليون و273 ألف طلب تصالح.



