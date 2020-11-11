AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد حجازى بصحبه تريزيجيه وكوكا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر حجازى في الصورة بصحبة تريزيجيه وأحمد حسن كوكا من معسكر المنتخب ،وكتب معلقًا على الصورة :"Brothers”

وشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.


وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب والحصول على اللقب الأفريقي في النسخة المقبلة.
View this post on Instagram

Brothers 🇪🇬

A post shared by ahmed hegazy (@ahmedhegazy6) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور رمضان صبحي.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى توجو

فتح تدريب المنتخب غدا أمام وسائل الإعلام 15 دقيقة

اللحظات الأولى من وصول تريزيجيه إلى مطار القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر

ابن مصر.. أحمد حجازى يشارك الجمهور صورا من تدريبات المنتخب.. شاهد

كوميديا بين محمد صلاح ومحمود الونش من معسكر المنتخب المصري

قفشة يتألق في تدريبات المنتخب المصري

ترشيحاتنا

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

هل الدعاء بعد قراءة سورة يس مستجاب؟ الإفتاء توضح

النمسا: حراسة مشددة على وزير الداخلية.. ومصادرة 25 مليون يورو من أموال الإخوان الإرهابية

البنك الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع محمد ناجي جدو

رئيسة اليونان تقلد السيسي أعلى وأقدم وسام في بلادها.. والرئيس يرد بمنحها قلادة النيل

بعد وفاة رئيس الوزراء.. ملك البحرين يعلن الحداد الرسمي أسبوعا.. وهذا موعد جنازته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جديد يحول تويوتا سوبرا إلى سيارة suv.. صور

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

الأسعار الرسمية لسيارات مازدا في مصر 2019 – 2020