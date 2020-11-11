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حوادث

تعطل الطريق الزراعي السريع فى بنها بسبب سقوط براميل جلوكوز من سيارة نقل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تعطلت الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع بمحافظة القليوبية في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها عند منطقة كوبرى الشموت نتيجة سقوط حمولة سيارة نقل محملة بالبراميل الممولوءه بالجلوكوز على الطريق ما أدى لتوقف الحركه المروية.
تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد توقف الطريق الزراعى إثر سقوط حمولة جلوكوز من أعلى سيارة نقل عند منطقة كوبرى الشموت بمركز بنها.

فانتقلت قوات وونش المرور لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل محمله براميل بها جلوكوز سقطت البراميل في عرض الطريق المتجه إلى بنها مما أدى إلى توقف الحركه المرورية على الطريق قرابة الساعة وتم فتح الطريق مرة أخرى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وأجرة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع بمنطقة قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى اللعلاج اللازم فيما قامت إدارة المرور برفع اثار حادث السيارتين وفتح الحركة المرورية مرة اخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بعد كوبرى قلما على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية إتجاه القاهرة على الفور تم الانتقال لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى قليوب ورفع وتجنيب السيارتين لفتح الطريق أمام المسافرين وتبين ان الحادث وقع بين السيارتين بسبب السرعة الزائدة وتولت النيابة التحقيق.

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