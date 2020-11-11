السيسى: الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأى دين أو حضارة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم الاتفاق خلال المباحثات مع رئيس الوزراء اليونانى، على التصدى الحاسم للتدخلات الخارجية التى تزعزع الاستقرار فى ليبيا بالإضافة إلى مواجهة أعمال نقل الأجانب والمليشيات المتطرفة والتى تزعزع أمن واستقرار المنطقة.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء اليونانى، كياكوس ميتسوتاكيس، عقب مباحثاتهما اليوم في أثينا ، أنه تم الاتفاق على الحاجة الماسة لمجابهة خطر الإرهاب والتصدى للدول الداعمة لهم وانتهاج مواقف حاسمة لمحاسبة انظمة الدول التى تنتهج قرارات مجلس الامن وتفر للميليشيات الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، والتحريض على الإرهاب من خلال المنصات الإعلامية.





وأكد أن الارهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأى دين او حضارة او منطقة جغرافية، مشددا على أهمية إعلاء قيم الاعتدال والتسامح واحترام المعتقدات.





وتابع الرئيس السيسي قائلا: "أكدنا على رفضنا التام والكامل لتوجيه اى اساءات او اهانات بحق الرموز الدينية المقدسة او تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية واشاعة روح التعصب".



