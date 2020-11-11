AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري يظهر للمرة الأولى مع طلائع الجيش.. صور

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
ظهر طارق العشري للمرة الأولى مع فريقه طلائع الجيش، وذلك عقب التعاقد معه لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبيل انطلاق المران الأول.

واستقبل أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، طارق العشري وجهازه المعاون، والتقطوا عددا من الصور التذكارية قبل مباراة الفريق الودية اليوم أمام فريق القومية

وعين طارق العشري، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق طلائع الجيش، خلفًا للمستقيل عبدالحميد بسيوني.

ويضم التشكيل الكامل للجهاز الفني لنادي طلائع الجيش

طارق العشري مدير فني للفريق

محمود عطا مدرب مساعد

عبد الحليم كامل مدرب أحمال

سيد السويكي مدرب حراس مرمى.

وكان عبدالحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش، ليتم تعيين طارق العشري بدلًا منه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي

أحمد المهدي: بسيوني أحدث طفرة مع الطلائع.. ونتمنى التوفيق لكريم ‏طارق حال رحيله

قبل بداية رحلته التاريخية مع الأهلي.. الجماهير تستقبل موسيماني بالسيلفي في مطار القاهرة وتطالبه ببطولة أفريقيا.. والمدرب: امنحوني الوقت والدعم

طلائع الجيش يتعاقد مع توني جوميز قادما من حرس الحدود

طارق العشري مديرا فنيا لـ طلائع الجيش خلفا لـ عبد الحميد بسيوني

ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري

ترشيحاتنا

هل استوردت مصر شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا؟ الوزراء يرد

الأرصاد: طقس الغد معتدل بالقاهرة والصعيد تصاحبه أمطار على السواحل.. والحرارة العظمى 24

عمرو الجنايني يكشف سبب تواجد محمود الخطيب فى اتحاد الكرة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

أشباح ومذكرات.. معلومات ووقائع غريبة من كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة.. فيديو

لتجنب أمراض الشيخوخة.. طرق فعالة لرفع مناعة كبار السن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة