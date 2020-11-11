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السيسي: سنواصل التضامن بين دول شرق المتوسط.. ولن نسمح لأي طرف بفرض مواقفه العدوانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:10 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال القمة اليونانية المصرية جرى التوافق على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي. 

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، أنه لن يتم السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية، موضحا أن ذلك من أجل المحافظة على الأمن القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى.  

وتابع أنه انطلاقًا من تلك الرؤية تم التأكيد على إبرام مصر واليونان اتفاقية تعييد المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث إنه يمثل تطورًا مهمًا ليفتح المجال للاستفادة من ثروات البحر المتوسط العديدة. 

وأكد أنه تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يهدف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدى، اتصالا بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية في التنقيب عن تلك الثروات وفقا لحدودها، وفقًا لقواعد القانون الدولي. 

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