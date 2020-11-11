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السيسي: يجب التصدي لأي دولة توفر ملاذا آمنا للإرهاب.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جرى الاتفاق خلال المباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني، على ضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار فى ليبيا، بالإضافة إلى التصدي لنقل الأجانب والمليشيات المتطرفة، والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، كما أكد على ضرورة التصدي للدول التي توفر للإرهاب ملاذًا آمنًا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، اتفقنا على الحاجة الماسة لمجابهة خطر الإرهاب والتصدي للدول الداعمة لهم وانتهاج مواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التى تنتهج قرارات مجلس الامن ونقل للميليشيات الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، والتحريض على الإرهاب من خلال المنصات الإعلامية.


وأكد على أن الإرهاب ظاهرة إعلامية لا يجوز ربطها بأى دين او حضارة او منطقة جغرافية وشددنا على اهمية اعلاء قيم الاعتدال والتسامح واحترام المعتقدات.


وتابع أكدنا على رفضنا التام والكامل لتوجيه اى اساءات او اهانات بحق الرموز الدينية المقدسة او تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح التعصب.

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