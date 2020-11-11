التصريح بدفن جثة مريض نفسى قفز من الطابق السابع بالقليوبية

قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفة مسكنه بالطابق السابع لمروره بحالة نفيسة بدائرة قسم ثان بنها لمروره بأزمة نفسية عقب ورود تقرير الطب الشرعي.









كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ بقيام شاب بالعقد الثالث من العمر من شرفة مسكنه بالطابق السابع.





وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على أثرها، بالقفز من الطابق السابع بمسكنه بدائرة القسم تم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.





من ناحية اخرى اصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وأجرة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع بمنطقة قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما قامت إدارة المرور برفع آثار حادث السيارتين وفتح الحركة المرورية مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بعد كوبرى قلما على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية إتجاه القاهرة على الفور تم الانتقال لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى قليوب ورفع وتجنيب السيارتين لفتح الطريق أمام المسافرين وتبين ان الحادث وقع بين السيارتين بسبب السرعة الزائدة وتولت النيابة التحقيق.