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أخبار البلد

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:56 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية. 

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط موكب من الشمامسة الذين رددوا الألحان الخاصة بالأب البطريرك، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. 

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. 

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا تواضروس تأتي في إطار التعارف. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن  الزيارة جاءت في جو من الود والتقدير المتبادل بين الطرفين، واختتمت بالتقاط الصور التذكارية.

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