نادي قنا الرياضي يبدأ مواجهاته في القسم الثانى بلقاء المنيا

جرت منذ قليل مراسم قرعة القسم الثانى بمجموعاته الثلاث بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية وعددها 48 ناديا مقسمة علي ثلاث مجموعات بواقع 16 نادي بكل مجموعة .





وصعد نادي قنا الرياضي حديثا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد ،ليواجه فريق المنيا في بداية مشواره بالقسم الثانى





وإليكم مواجهات نادى قنا الرياضي بالدور الأول في الموسم الجديد :





الجولة الأولى :

المنيا × قنا

الجولة الثانية:

قنا × بترول أسيوط

الجولة الثالثة:

أسمنت أسيوط × قنا

الجولة الرابعة:

قنا × سوهاج

الجولة الخامسة:

طهطا × قنا

الجولة السادسة:

تليفونات بني سويف × قنا

الجولة السابعة:

بني سويف × قنا

الجولة الثامنة:

قنا × الألومنيوم

الجولة التاسعة:

الفيوم × قنا

الجولة العاشرة:

قنا × الشرقية للدخان

الجولة الحادية عشر:

الإعلاميين × قنا

الجولة الثانية عشر:

مركز شباب سمسطا × قنا

الجولة الثالثة عشر:

ديروط × قنا

الجولة الرابعة عشر:

شبان قنا × قنا

الجولة الخامسة عشر:

قنا × كيما أسوان







