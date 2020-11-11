مصدر مسؤول يكشف أولوية التسكين بالمدن الجامعية بعين شمس

قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى وهي عبارة عن طلاب التقديرات العليا والمحافظات النائية مشيرا الى انه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية خلال الايام القادمة .





وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدى البلد، إن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا " منوها إلى أن المدن الجامعية تقبل من جميع المحافظات التي ينطبق عليها الشروط وهي بعد المسافة لذلك نقبل طلاب من القاهرة الكبري مثال "الواحات البحرية" وغيرها من الأماكن النائية.



وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.



