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تعليم

مصدر مسؤول يكشف أولوية التسكين بالمدن الجامعية بعين شمس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:30 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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حسام الفقي
قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى وهي عبارة عن طلاب التقديرات العليا والمحافظات النائية مشيرا الى انه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية خلال الايام القادمة .

وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدى البلد، إن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا "  منوها إلى أن المدن الجامعية تقبل من جميع المحافظات التي ينطبق عليها الشروط وهي بعد المسافة لذلك نقبل طلاب من القاهرة الكبري مثال "الواحات البحرية" وغيرها من الأماكن النائية.

وأكد  المصدر  أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب  موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.

الجدير بالذكر شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في المؤتمر الدولي الأول للحزام والطريق - حول التنمية الخضراء،  و الذي نظمته جامعة الشعب الصينية أكبر جامعة حكومية للحزب الحاكم بجمهورية الصين الشعبية. 

وخلال المؤتمر الذي شارك به ممثلون من مختلف الدول الواقعة على خارطة الحزام والطريق والبالغ عددها 64 دولة ، أكد أ.د. محمود المتيني في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ضرورة العمل المشترك لمواجهة مختلف الأزمات البيئية و تحديات التنمية المستدامة، لافتًا أن الوضع الراهن يضع مسئولية كبرى على الأجيال الحالية من أجل ترك بيئة أفضل لأجيال المستقبل.

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