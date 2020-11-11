AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلافات بين الفرقاء الليبيين على المناصب السيادية.. والإخوان يحاولون التوغل لبسط سيطرتهم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:33 م
ليبيا
ليبيا
Advertisements
القسم الخارجي
أكد خبراء ليبيون، وجود خلافات بين الفرقاء الليبيين المشاركين في المنتدى السياسي الليبي المنعقد في تونس، موضحين أن تلك الخلافات تعيق تحديد القائمة النهائية، للمرشحين لمناصب أعضاء الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الليبي.

ونفى الجيش الوطني الليبي،  الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مزعوم بين حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزير داخليتها، فتحي باشاغا، وممثلين عن الجيش الوطني الليبي.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي لا يمكنهم حتى الآن الاتفاق على تعيين مناصب أعضاء الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الليبي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين السياسيين المقترحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي ، تظهر العشرات من الأسماء ، من بينهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا ، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق.

غب يياق متصل، أكدت وسائل إعلام ليبية أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يحظيان بدعم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك حسب ما صرح به نزار كعوان رئيس حزب العدالة.

وأضافت المصادر نفسها، أن البناء الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، يساعدهم بشكل مباشر، وبفضل هذا الدعم ، يُمكن لفتحي باشاغا وخالد المشري ، اللذان سبق اتهامهما بقضايا الفساد ، البقاء في السلطة في ليبيا والاستمرار في الاختلاس.

يُذكر أنه من بين المشاركين في المنتدى الذين سيقومون في اختيار المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة ، تم تعيين 13 شخصًا من قبل مجلس النواب ، و 13 شخصًا آخر من قبل مجلس الدولة ، بينما تم انتخاب 49 شخصًا من قبل ممثلي الأمم المتحدة.

ويقال إن هؤلاء هم أفراد من المجتمع المدني ، بما في ذلك المدونون والصحفيون.

لكن بحسب مصادر أخرى على شبكة الإنترنت ، فإن أكثر من نصف المشاركين في المنتدى الليبي هم أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي هذا الصدد ، أدلى نواب مجلس النواب الليبي ببيان مشترك في 10 نوفمبر الحالي، قالوا فيه إنهم لم يوافقوا على آلية اختيار المشاركين في الحوار.

ومما يثير القلق بشكل كبير مشاركة أشخاص لا يمثلون الشعب الليبي أو القوى السياسية القائمة في منتدى الحوار السياسي الليبي ، فقد تم تعيينهم "تجاوزًا" لجميع الوفود ، وهو ما يعد انتهاكًا أيضًا.

ويرى الخبراء أن الأمم المتحدة ، التي تسيطر على أكثر من نصف المشاركين في المنتدى الليبي ، قادرة على التأثير في الانتخابات وتغييرها بالشكل الذي يناسبهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلامية كويتية: زلزال بحكومة السراج يعصف بالإخوان

تفاصيل المفاوضات الليبية في المغرب.. وفد من الوفاق يزور مصر لعرض مبادرة السراج والجيش الليبي يعلن موقفه.. ومحاولات إخوانية لإفساد المشاورات

صحف ليبية: الإخوان يحاولون إفشال اجتماعات استئناف إنتاج النفط في ليبيا

انهيار تحالف قطر وتركيا.. كواليس صراع خطير بين القيادات العسكرية لحكومة الوفاق

شرخ خطير في حكومة الوفاق الليبية.. الانقسامات تتسلل إلى دائرة القيادة العسكرية في طرابلس.. تركيا تخشى تآكل نفوذها بعد رحيل السراج.. وباشأغا يؤجج الشقاق بين وزير الدفاع ورئيس غرفة العمليات

العربية: اشتباكات في تاجوراء بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس بارد غدا الخميس.. ودرجة الحرارة في القاهرة تصل لـ16

لقطات من مراسم تشييع صائب عريقات في رام الله اليوم| شاهد

فرق ساعة في الصيف عن الشتاء.. الحكومة: مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية

تفويض المحافظين بوقف الدراسة.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

المجموعة السابعة.. كينيا تهدي مصر تعادلا ثمينا مع جزر القمر

محامي وضع السم لزوجته وصديقه ودفنهما منذ 5 سنوات.. تفاصيل جديدة في العثور على هيكلين عظميين في بولاق الدكرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للعزاب.. فوائد صحية ونفسية تميزهم عن المتزوجين

نشرة المرأة والصحة.. أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. أول ظهور لـ ابنة الحضري في خطوبتها

للمرة الأولى.. ظهور جيب كومباس تريلهوك الجديدة.. صور