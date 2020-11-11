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موسم نشاط الفيروسات.. لجنة مكافحة كورونا: أعداد الإصابات تضاعفت.. وارتداء الكمامة ضرورى.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:44 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تضاعف في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الأيام الماضية.

وأضاف  حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" السبب الاساسي في زيادة أعداد الإصابات هو دخول فصل الشتاء وهو فصل  نشاط الفيروسات ".

 وتابع حسام حسني :" العالم بأكمله يشهد زيادة قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا "، مضيفا:"  فيروس كورونا يصيب الفئات العمرية الشابة النشطة في المجتمع  التي تعتبر أكثر عرضة للاصابة ".

 وأكلم حسام حسني:"  من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ".

 ولفت حسام حسني:"  هناك أمل لنهاية وباء كورونا بعد الإعلان عن لقاح فايزر للقضاء على فيروس كورونا وغيره من اللقاحات".

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