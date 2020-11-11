تسريحة ساحرة.. لجين عمران تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة خطفت بها الانظار تبرز أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.
وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا طويلا كت باللون البينك الناعم، يتوسطه حزام من نفس اللون، وهو ما أبرز أناقتها.
وتركت لجين عمران شعرها منسدلا على كتفيها بطريق انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية وعملها كحكة إلى اعلى، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والسموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قلادات باللون البينك والابيض حول عنقها، مع اساور على يديها باللون الذهبي لتبرز من رقة واناقة إطلالتها.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..