AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسريحة ساحرة.. لجين عمران تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:56 م
لجين عمران
لجين عمران
Advertisements
آية التيجي
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة خطفت بها الانظار تبرز أنوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.


وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا طويلا كت باللون البينك الناعم، يتوسطه حزام من نفس اللون، وهو ما أبرز  أناقتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا على كتفيها بطريق انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية وعملها كحكة إلى اعلى، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والسموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قلادات باللون البينك والابيض حول عنقها، مع اساور على يديها باللون الذهبي لتبرز من رقة واناقة إطلالتها.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تخطف الأنظار على إنستجرام

إطلالة ناعمة.. علا الفارس تستعرض أناقتها.. شاهد

بمكياج هادئ.. علا الفارس بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

قطعة بليسيه.. لجين عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

بالعباءة.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بـ النظارة الشمسية.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس بارد غدا الخميس.. ودرجة الحرارة في القاهرة تصل لـ16

فستان أسود .. زوجة محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه بالإسماعيلية.. شاهد

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ الأزهر يجيب

لـ تاني مرة.. نصيحة عاجلة ومهمة من محمد صلاح لـ جمهوري الأهلي والزمالك

هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهري جائز شرعا؟ الإفتاء تجيب

القصة كاملة.. ابن عاق وشقيقته يذلان أمهما المعاقة بالشرقية|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما

بفستان ملفت.. شاهد ثاني إطلالات ابنة الحضري في حفل خطوبتها