بايدن سيعين رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال أيام.. وهؤلاء مرشحون للمنصب

كشفت شبكة "إيه. بي. سي" الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيختار رئيسًا لموظفي البيت الأبيض خلال الأسبوع الحالي.





ونقلت الشبكة، عن مصادر، قولها إن من أبرز المرشحين لهذا المنصب هو "رون كلاين" الذي قاد استجابة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمواجهة فيروس إيبولا، كما أنه عمل مستشارًا أول لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية في عام 2016.





ومن بين المرشحين الآخرين للمنصب "ستيف ريتشيتي"، و"بروس ريد"، الذي كان أحد كبار مساعدي الرئيس السابق "بيل كلينتون"، وعمل مع بايدن لتمرير قانون الجريمة لعام 1994.





ولفتت الشبكة، إلى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفي البيت الأبيض، يعد من القرارات الكبيرة التي يمكن أخذها، كون الشخص الذي سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس في تحديد أسلوب الحكم.



