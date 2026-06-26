عروض قادرون باختلاف وكورال الأطفال تزين ميدان المحطة في شارع الفن بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة فنية متنوعة ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة، بمحافظة أسوان، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة"، وفي سياق خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة.

وبدأت الفعاليات مع عرض فني لفريق الفن التعبيرى "قادرون باختلاف" بقيادة وتدريب مصطفى سالم، محمد رجب، آية زياد، قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات والتبلوهات الفنية منها "احنا البهجة والنور"، " السبوع النوبى"، و التي تفاعل معها الجمهور.

قادرون باختلاف

كما شهدت الفعاليات ورشة تصميم لوحة بعنوان "فنون بلدنا وفرحتها" تدريب الفنانتين مي عبد الهادى، و فاطمة علوانى.

وقدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة المايسترو محمد خالد باقة من الأغاني الدينية والطربية منها "الله الواحد الصمد" ، "بحبك وبريدك"، "يا طه"، "احباب رسول الله"، "قمرو"، "انا عندى بغبغان"، "لولا الملامة"، "الهوا هويا"، "جانا الهوا"، "زى الهوا"، و التي تفاعل معها الجمهور.

وشهدت الفاعليات حضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، د. زياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، د. هانم فتحى مدير مكتب قادرون باختلاف بأسوان.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات في الثامنة مساء اليوم الجمعة مع عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، و فرقة الفنون الشعبية بالشباب والرياضة، إلى جانب ورشة تصميم لوحات فنية عن نهر النيل بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.