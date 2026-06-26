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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع تطوير منظومة الري ويشيد بجهود العاملين فيها

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية للري بالمحافظة؛ من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بقطاع الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الري؛ بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ويخدم المواطنين والمزارعين بمختلف أنحاء المحافظة.

وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على دعمه المتواصل لمنظومة الري بالمحافظة، وكذلك للعاملين بالإدارة المركزية للري، بقيادة المهندس عمر سيف النصر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، لما يبذلونه من جهود أسهمت في تحقيق استقرار منظومة الري.

جهود مكثفة لتطوير منظومة الري بأسوان

وأوضح المهندس عمر سيف النصر أنه، تنفيذًا لتعليمات وزير الموارد المائية والري، وفي ظل تكليفات محافظ أسوان أثناء ترؤسه الاجتماعات الدورية لإجراء التنسيقات اللازمة بين قطاع الري بأسوان وشركات نقل وتوزيع الكهرباء؛ لحل مشكلات انقطاع الكهرباء عن المحطات، وبالتعاون أيضًا بين وزارتي الري والكهرباء، أثمرت هذه التنسيقات عن إنجاح منظومة الري ومياه الشرب بالمحافظة خلال الفترة الحالية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات المائية، شملت أعمال التطهير والصيانة ورفع كفاءة المحطات؛ لضمان وصول المياه بالكميات المطلوبة.

وأشار وكيل وزارة الري إلى أن الفترة الحالية شهدت استقرارًا ملحوظًا في جميع المجاري المائية خلال شهري مايو ويونيو، حيث نجحت منظومة الري بأسوان في توصيل مياه الري للمزارعين وحسم الشكاوى الواردة، لتصبح من أوائل قطاعات الري على مستوى الجمهورية في التعامل مع احتياجات المواطنين.

تطهير آلاف الكيلومترات وصيانة محطات الرفع

وأضاف عمر سيف النصر أنه تم الانتهاء من تطهير أكثر من 2000 كيلومتر من المجاري المائية داخل نطاق أسوان وتوشكى، بالإضافة إلى تطهير أكثر من 800 كيلومتر من المصارف، ونحو 63 كيلومترًا من مخرات السيول، وذلك ضمن خطة الحفاظ على كفاءة شبكة الري والصرف.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لعدد 134 محطة رفع، و28 محطة خلط، فضلًا عن صيانة نحو 10 عائمات لرفع المياه؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل المنظومة، وضمان وصول المياه إلى المناطق الزراعية ومحطات مياه الشرب.

استقرار منظومة المياه وعدم وجود شكاوى من نقص المياه

وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان أن الإدارة المركزية للري حرصت خلال الفترة الماضية على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للزراعات المختلفة، وكذلك دعم محطات مياه الشرب، لافتًا إلى عدم ورود أي شكاوى تتعلق بنقص المياه، نتيجة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ توجيهات الدولة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري، ضمن أهداف الجمهورية الجديدة، من خلال أعمال التطهير والصيانة ورفع كفاءة المحطات والمجاري المائية؛ بما يضمن توفير المياه للمزارعين والمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الري داخل المحافظة.

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