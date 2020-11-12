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توك شو

يعلم المنطقة جيدا.. مصطفى الفقي: بايدن من أكثر رجال السياسة الأمريكيين الذين زاروا مصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:24 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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قسم التوك شو
قال الكاتب والمفكر السياسي، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب من أكثر رجال السياسة في أمريكا الذين زاروا مصر ويعلم المنطقة جيدًا، موضحا أن "بايدن" مهتم بالسياسة الخارجية الأمريكية، وعلى عكس ترامب الاقتصادي الذي لم يعمل "سياسة".

وأضاف «الفقي»، أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن 3 رؤساء أمريكيين فقط اهتموا بالسياسة الخارجية الأمريكية وبايدن سيكون الرابع.

وأوضح المفكر السياسي، أن تصريحات بايدن خلال الحملة الانتخابية كان بها حالة ترقب، وكان هناك عدم رضا، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية واحدة.

وأشار إلى أن ترامب لم يعطِ ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى مثل الرؤساء الأمريكيين الآخرين، موضحا أن من الآن حتى 20 يناير ستنشط مراكز الأبحاث لمعرفة شكل الولايات المتحدة الجديدة.

ونوه بأن ترامب أظهر للعالم الشخصية الأمريكية الحقيقية التي تستطيع أن تخرج عن القواعد، لافتا إلى أن ترامب استخدم أسلوب البلطجة للحصول على أموال دول العالم.

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