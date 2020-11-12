أسرع رجيم لتحويل جسمك لماكينة حرق الدهون

لديك مناسبة وتبحثين عن أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون إليك أسرع رجيم غذائى لإنقاص الوزن فهو يحول جسمك إلى ماكينة حرق دهون، ويمكنك البدء فى تطبيقه من الآن إليك خطة الرجيم يقدمها موقع برايت سايد.
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
إليك نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لـ إنقاص الوزن ونسف الكرش يقدمه موقع برايت سايد.
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الإفطار 6 صباحا
بيض أومليت بدون زيت +ربع رغيف سن +قطعة جبن قريش
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بلبن خالى الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
3 أيام ..
3ملاعق أرز + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوى
3أيام
طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
قطعة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى
على الجانب الآخر تعد مشروبات حرق الدهون لا غنى بجانب الرجيم السابق فهة سهلة التحضير يمكنك تناول المشروبات الحارقة مثل بذور الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تساعد على هضم أفصل وتخلص الجسم من السموم.