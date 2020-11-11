احمي نفسك من النوبات القلبية بالتوقف عن تلك الأطعمة

يزداد خطر الإصابة بـ

عندما يزيد عمر الرجل على 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.. إليك أسباب الإصابة

وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية ويعد أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ

، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.