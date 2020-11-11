احمي نفسك من النوبات القلبية بالتوقف عن تلك الأطعمة

يزداد خطر الإصابة بـ نوبة قلبية عندما يزيد عمر الرجل على 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.. إليك أسباب الإصابة النوبات القلبية وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية ويعد أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ نوبة قلبية، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.
أعراض النوبات القلبية:
تعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و آلام في البطن وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر
على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وإهمال إجراء الفحوصات الدورية
لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية يجب تناول أوميجا 3 .. فيساعد على خفض ضربات القلب كذلك يجب الإقلال من كافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية.
أطعمه توقفى عن تناولها
1- الوجبات السريعة:
4- المقليات:
1- الوجبات السريعة:
2-السكريات المصنعة:
3-اللحوم المصنعة:
4- المقليات:
5- الألبان:
6-المكرونة