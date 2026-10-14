قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب سئم من إيران.. تقارير عن احتمالية شن ضربات جديدة فما التفاصيل؟
40 ألف كراسة شروط لوحدات الإيجار.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد
خصم 25% على الدواجن.. مقترحات جديدة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
12 مليون مشاهدة لمنتدى مصر 2026 في 12 يومًا.. والتعليم يتصدر اهتمامات المواطنين
كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء
نسور مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 اليوم
ترامب يدرس إلغاء البث المباشر لإعدام منفذ هجوم فورت هود خوفا من إثارة المشاعر المعادية لواشنطن
التعاقد حتى 65 عامًا ومد الخدمة لعامين .. تفاصيل قانونية تهم أعضاء المهن الطبية
دعاء تعجيل الفرج والرزق .. كلمات تُريح القلب وتُزيل الهم والكرب
مشهد مؤثر داخل حصة الدين.. طلاب ببورسعيد يقرأون الفاتحة لزميلهم الذي رحل في حادث أسانسير كهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملة إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

تعديات ومخالفات البناء
تعديات ومخالفات البناء
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع الجهات المعنية والأمنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملة، التي نفذها جهاز حماية الأراضي بالمحلة الكبرى، عن إزالة حالات من التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات الإزالة والتصدي الفوري لأي تعديات، بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين مخالفات البناء تعديات الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

ذكر الله

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر والجهر

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: من يصل رحمه رغم إساءتهم إليه يظل على الحق ما دام يحسن إليهم

مبادرة لا للمخدرات للبلطجة

بحضور مدير عام وعظ القليوبية.. إطلاق مبادرة لا للمخدرات للبلطجة

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد