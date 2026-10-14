محافظ الغربية يتابع حملة إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع الجهات المعنية والأمنية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة، التي نفذها جهاز حماية الأراضي بالمحلة الكبرى، عن إزالة حالات من التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات الإزالة والتصدي الفوري لأي تعديات، بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة.