AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموالها.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب
Advertisements
سعيد فراج
أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات. 

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في بيانها الإعلامي، أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف «حسام حبيب» كزوجة لم تختلط قط بمعاملات مالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما.

وأهابت شيرين عبد الوهاب، بـ وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيد الفني والإنساني، لتختتم بيانها الإعلامي. 

كان ذلك، بعدما خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها. 

وغردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي "تويتر"، "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وأشارت بعض المعلومات الصحفية إلى أن خلافا كبيرا قائما ما بين الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، إذ عمد إلى توقيع وسحب أموال تعود إلى زوجته شيرين، كونها موكلته بتكليف رسمي على إدارة أعمالها.

وفي التفاصيل ليست المرة الأولى التي تكتشف شيرين تلاعبًا بإيرادات لا علم لها به، وبعض العقود التي أجراها حسام دون الرجوع إليها.

وتشير المعلومات إلى أن شرين ستعمل على فسخ الشراكة أو الوكالة التي تجمعهما قريبًا وتعلن طلاقها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. حكاية تعدي حسام حبيب عليها واستقوائها بأحمد سعد

بعد تصدرها الترند.. إطلالات تبرز جمال شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب عن شائعة طلاقها:احنا بألف خير

القصة الكاملة لـ شائعات انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رسائل رومانسية للنفي

شائعات انفصال شيرين عبد الوهاب.. أحمد سعد: قصص مفبركة والرومانسية تنقذ الموقف

هاشتاج شيرين يتصدر تويتر بعد نفي شائعة طلاقها

ترشيحاتنا

حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموالها.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصتها مع الإغراء وسبب اعتزالها الفن

بـ ماكياج ناعم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على إنستجرام

حارس سموحة يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق لهذا السبب

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ الأزهر يجيب

الإغلاق 3 أيام للمحل أو المول| "الوزراء"يوضح عقوبات تنتظر مخالفي إجراءات الوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يبيع طفله حديث الولادة عبر الإنترنت.. ويلقي اللوم على جائحة كورونا

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما