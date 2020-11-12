حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموالها.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات.





أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف «حسام حبيب» كزوجة لم تختلط قط بمعاملات مالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما. وأكدت شيرين عبد الوهاب ، في بيانها الإعلامي،





وأهابت شيرين عبد الوهاب، بـ وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيد الفني والإنساني، لتختتم بيانها الإعلامي.





كان ذلك، بعدما خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها.



وغردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي "تويتر"، "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وأشارت بعض المعلومات الصحفية إلى أن خلافا كبيرا قائما ما بين الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، إذ عمد إلى توقيع وسحب أموال تعود إلى زوجته شيرين، كونها موكلته بتكليف رسمي على إدارة أعمالها.

وفي التفاصيل ليست المرة الأولى التي تكتشف شيرين تلاعبًا بإيرادات لا علم لها به، وبعض العقود التي أجراها حسام دون الرجوع إليها.

وتشير المعلومات إلى أن شرين ستعمل على فسخ الشراكة أو الوكالة التي تجمعهما قريبًا وتعلن طلاقها.



