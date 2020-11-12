قريبا فولكس فاجن تيجوان في السوق المصري

كشفت تقارير أن شركة فولكس فاجن في مصر تنوي طرح نسخ تيجوان الفيس ليفت الجديدة في مصر كموديلات 2021 في العام المقبل.

كما تتاح السيارة كموديل 2020 في مصر بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.كما أكد أحد مسئولي الشركة أنها ستقدم تيجوان 2021 الفيس ليفت بنفس التجهيزات تقريبا في الموديل الحالي بينما التغيرات سترتبط ببعض اللمسات في الشكل الخارجي للسيارة كما ستقدم في نهاية الربع الأول من 2021 في مصر.وتتوفر السيارة بتصميم أكثر أناقة مع عجلات ألومنيوم 19 بوصة، ومصابيح أمامية ليد ماتريكس، ولمسات كرومية في النوافذ، وسقف زجاجي بانورامي ولمسات مضيئة بالسيارة مع باب خلفي يفتح بدون استخدام اليدين ودخول السيارة بدون مفتاح.يذكر أن استطاعت فولكس فاجن تيجوان أن تحطم حاجز الـ6 ملايين سيارة من حيث عدد السيارات المنتجة، في ربيع عام 2020، حيث غادرت خط الإنتاج 910.926 سيارة suv في العام 2019 وحده.كما أصبحت تيجوان السيارة الأكثر مبيعا بين سيارات فولكس فاجن والمجموعة بأكملها، وذلك نتيجة لتحقيقها هذا الرقم القياسي.وتعتبر السيارة متعددة الاستخدامات تتوفر في 80% من الأسواق بجميع أنحاء العالم، وعلى صعيد آخر يعتبر طراز تيجوان من أنجح طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأوروبية، ومن بين أكثر 3 طرازات شعبية في العالم.