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أخبار العالم

زيارة أمنية.. وزير الجيش الإسرائيلي يتجه إلى قبرص

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي يتجه إلى قبرص
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سمر صالح
يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس صباح اليوم الخميس في زيارة أمنية إلى قبرص.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن جانتس سيجري نقاشا أمنيا استراتيجيا مشتركا مع نظيريه من قبرص واليونان.
 
وأوضحت أنه سيلتقي برئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس وسيعقد اجتماعات مع وزيري الدفاع - وزير الدفاع القبرصي شارلمان باتريدس ، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيعقد اجتماعا ثلاثيا سيناقش خلاله تعميق التعاون بين البلدين على الصعيد الأمني ​​والتحديات الإقليمية إلى جانب زيادة المشتريات الدفاعية من الصناعات الإسرائيلية.

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