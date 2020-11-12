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تعليم

تعرف على القائمة النهائية لمرشحي العمادة بطب بيطرى بنها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات عن القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الطب البيطرى بمشتهر، وذلك بعد غلق باب الطعون.


وضمت القائمة للمتقدمين لمنصب العميد كلا من الدكتور أيمن سمير فريد عبدالعليم، والدكتور حسام فـؤاد عطيـة سلامـة، والدكتورة أماني عبدالرحمن عباس، والدكتور حاتم بهجات حسيني موسى.

وكان مركز التعلم الإلكتروني بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة قد أطلق منصة إدارة التعلم عن بُعد، وذلك في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المنصة الإلكترونية لإدارة التعلم (LMS) على نظام موودل توفير فرصة للتعلم لجميع طلاب الجامعة في بيئة تعليمية مناسبة يتواصل من خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس تطبيقا لنظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد.

يذكر أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحصول على الحساب الخاص بهم للدخول على المنصة من خلال التواصل مع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات، أو من خلال منسقي التعلم الإلكتروني بالأقسام العلمية بالكلية.

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