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تعليم

ألسن عين شمس تستضيف خبراء سوق العمل لطلاب السنوات النهائية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
كلية الالسن جامعة
كلية الالسن جامعة عين شمس
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حسام الفقي
 ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوتين لطلاب الفرقة الرابعة لقسمى الإنجليزية و الروسية، يومي الأحد و الإثنين الموافقين ١٥،١٦ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية. 
 و أوضحت أن سلسلة الندوات التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، جاءت في إطار حرص إدارة الكلية على استضافة المتخصصين في المجالات المختلفة لتزويد الطلاب بخبراتهم بشكل عملي، و العمل على تأهيل و إعداد الطلاب لسوق العمل مبكرًا.

 كما أشارت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القطاع يحرص على تنظيم الندوات مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، و تستضيف الكلية خلال الندوة الأولى يوم الأحد الموافق ١٥ من نوفمبر أ.محمد صلاح الدين - مدير فرع شركة أنيكس تور للسياحة، في ندوة بعنوان "مجال السياحة: فرص التوظيف والتحديات "، على أن تستضيف الندوة الثانية يوم الإثنين الموافق ١٦ من نفس الشهر، الأستاذ أحمد مصطفي مترجم و محاضر و رئيس قسم التسويق بشركة المستقبل، و الأستاذ محمود نبيل تهامي الرئيس التنفيذي للشركة، خلال ندوة بعنوان  "التدريب التكنولوجي لترجمة الوثائق".

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