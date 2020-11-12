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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروعى "بحيرة عين الصيرة" و"سور مجرى العيون"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم


تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقف التنفيذى لمشروعى تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة.


وتجول نائب وزير الإسكان ومرافقوه بموقع مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، لتفقد تنفيذ الأعمال، والتى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول ٢٥٠٠ متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

وانتقل المهندس خالد عباس ومرافقوه، لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعين الهامين، مؤكدًا أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالعاصمة، تهدف لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

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