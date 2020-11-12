الدولار يتمسك بمكاسبه مع تراجع حماس المستثمرين للقاح كوفيد - 19









وصعد مؤشر الدولار 0.1% خلال الجلسة الآسيوية، وانخفض اليورو بنفس النسبة وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة نحو 0.3%.





هذا وتعاني أوروبا من ارتفاع في الإصابات وقيودا اجتماعية جديدة، مما ساهم في أن يقلص مستشارون اقتصاديون لألمانيا توقعات النمو في العام القادم. وأمرت نيويورك بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر مع بلوغ الحالات في الولايات المتحدة مستويات قياسية جديدة.





ووضعت التحركات حدا لانخفاض طويل وشديد للدولار، الذي هبط نحو 10% مقابل سلة من العملات في الفترة بين مارس آذار وإعلان إحراز تقدم بشأن لقاح لكوفيد-19 تطوره فايزر الأمريكية يوم الاثنين.





وأحجم المستثمرون عن القيام بتحركات كبيرة إذ يترقبون كلمات لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي في منتدى للبنوك المركزية اليوم، الخميس.





تمسك الدولار بمكاسبه بصفة عامة اليوم، الخميس، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم المتفائلة بشأن لقاح كوفيد-19 الذي من المستبعد أن يمنع شتاء قاتما في أوروبا والولايات المتحدة مع تصاعد الموجة الثانية من الجائحة.واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات عند 0.6871 دولار أمريكي، بينما نزل الدولار الأسترالي إلى 0.7264 دولار أمريكي.