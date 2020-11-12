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أخبار العالم

احتفالا بالعيد الوطني.. عمان تحدد يومي 25 و26 نوفمبر إجازة رسمية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
عمان
عمان
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محمود نوفل
أعلنت وكالة الأنباء العمانية أنه تم تحديد 25 و26 نوفمبر الحالي إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ 50  المجيد للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص  الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص بسلطنة عمان.

وتحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني في الثامن عشر من شهر نوفمبر حيث يعد هذا العيد وما فيه من مظاهر الاحتفال والذكرى وقفة سنويّة لكل العُمانييّن على مسيرة بناء وتطوير بلدهم، والتي بدأها السلطان "قابوس بن سعيد الراحل"، حين استلم مقاليد الحكم بها.

وكان السلطان قابوس بن سعيد الراحل قد أعلن في الثالث والعشرين من يوليو عن بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة، والتي يهدف من خلالها إلى تطوير البلد وإقامة التّوازن السليم بين الموروث العربي.

ويُشار الي ان سلطنة عمان كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اعتمادها شعار العيد الوطني الخمسين، وفق ما ذكرت صحيفة عمان.

وأكد الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق اعتمد شعار العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020.

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