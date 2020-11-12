السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: مصر دائما صديقة وداعمة لكم

عقد الرئيس السيسي ، ورئيس البرلمان اليوناني، عقب لقائهما مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وقدم الرئيس السيسي التحية لرئيس البرلمان اليوناني قائلا: "تحية تقدير من الشعب المصري للشعب اليوناني".





وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دولة الأعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.













وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

واختتم الرئيس السيسي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "ستجدون دائما مصر الصديقة الداعمة لكم وللشعب اليوناني، وتحياتي للشعب اليوناني الصديق".