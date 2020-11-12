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أخبار العالم

لا تغيير.. روسيا تكشف عن توقعاتها بشأن سياسات أمريكا في عهد بايدن

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:13 م
روسيا تكشف عن توقعاتها
روسيا تكشف عن توقعاتها بشأن سياسات أمريكا في عهد بايدن
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده لا تتوقع تغيرات في سياسة واشنطن تجاه موسكو، وذلك بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد، جو بايدن. 

ووفقا لوكالة "رويترز" قال لافروف، لوسائل إعلام روسية، إنه يعتقد أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد جو بايدن ستكون مماثلة لتلك التي شهدها الرئيس باراك أوباما ، خاصة فيما يتعلق بإيران وتغير المناخ.

وقال الكرملين في بيان الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز، وإنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس الحالي بشأن تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت".

وفي حديثه إلى الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن موسكو رأت أن من الأفضل انتظار النتائج الرسمية قبل إصدار تعليق.

وبيّن بيسكوف أن بوتن أكد مرارا على استعداده للعمل مع أي قائد للولايات المتحدة، وأن روسيا تأمل في بناء حوار مع الإدارة الأميركية الجديدة، وإيجاد طريق لتطبيع العلاقات.

وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورا إلى أدنى مستوياته في حقبة ما بعد الحرب الباردة عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا، وكان بايدن يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما.

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